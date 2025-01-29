В уральские школы вернут предмет об основах духовно-нравственной культуры

«Развитие и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, крепости семейного уклада, верности большой и малой Родине — это именно то, что поможет и в 21 веке выстоять наследникам Великой Победы. Поэтому сегодня учитель, миссия которого не только обучить, но и воспитать в каждом Человека и Гражданина, тоже стоит на страже своей Отчизны», — прокомментировала и.о. ректора Института развития образования Свердловской области Жанна Фрицко.