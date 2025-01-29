В уральские школы вернут предмет об основах духовно-нравственной культуры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания 33-х Рождественских Чтений, проходивших в Кремлевском дворце, заявил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). Его будут преподавать учителя истории для учеников 5−7-х классов.
В мероприятии принимает участие делегация от системы образования Свердловской области.
«Развитие и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, крепости семейного уклада, верности большой и малой Родине — это именно то, что поможет и в 21 веке выстоять наследникам Великой Победы. Поэтому сегодня учитель, миссия которого не только обучить, но и воспитать в каждом Человека и Гражданина, тоже стоит на страже своей Отчизны», — прокомментировала и.о. ректора Института развития образования Свердловской области Жанна Фрицко.