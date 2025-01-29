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В Зернограде произошло массовое отключение электричества

Жители 32 улиц Зернограда временно остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 января на 32 улицах Зернограда произошло частичное отключение электричества. После этого оперативно начали восстановительные работы, сообщают в телеграм-канаде АО «Донэнерго».

Временно обесточенными оказались дома на Дзержинского, Крупской, Свердлова, Отечественной, Красноармейской, Железнодорожной, Лесной, Зеленой, Кирова, Дьяконенко, Октябрьской, Ленина, Колодина, Советской, Краснопольского, Специалистов, Боричевского, Шукшина, Темякова, Матросова, Кооперативом и Восточном, Карла Маркса, Авиационном, Селекционном, Социалистической, Тельмана, Западном, Лубяного, Торговом, Боричевского, Чехова.

Технологическое нарушение в сети произошло в 7:25. Подключить потребителей пообещали в течение трех часов. Вернуть электричество должны без предупреждения.