Крымский туристический проект получил премию правительства России

Крымский проект «Класс гостеприимства» получил премию правительства России в области туризма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкурортов.
Во вторник, 28 января, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко наградил команду учебного центра «Академия гостеприимства». Эти люди создали образовательный проект «Класс гостеприимства».
Учебный центр получил награду за создание условий для успешного профориентации молодежи, а также формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии. Премия была проведена по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Список победителей утвердил российский премьер Михаил Мишустин.