Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский туристический проект получил премию правительства России

Награду вручил вице-премьер Чернышенко.

Источник: пресс-служба Минкурортов Крыма

Крымский проект «Класс гостеприимства» получил премию правительства России в области туризма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкурортов.

Во вторник, 28 января, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко наградил команду учебного центра «Академия гостеприимства». Эти люди создали образовательный проект «Класс гостеприимства».

Учебный центр получил награду за создание условий для успешного профориентации молодежи, а также формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии. Премия была проведена по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Список победителей утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

туризм и отдых