Крымский туристический проект получил премию правительства России

Учебный центр получил награду за создание условий для успешного профориентации молодежи, а также формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии. Премия была проведена по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Список победителей утвердил российский премьер Михаил Мишустин.