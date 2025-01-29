Шелест: возгорание автобуса глобально не повлияло на работу транспорта в Омске

Мэр Сергей Шелест прокомментировал в Telegram-канале возгорание автобуса НЕФАЗ, которое произошло в районе остановки «Поселок Южный» в Омске утром в среду, 29 января.
По словам градоначальника, возгорание автобуса на перекрестке улиц Новокирпичной и 6-й Станционной сильно не повлияло на работу пассажирского транспорта. Поврежденная контактная сеть троллейбуса будет восстановлена в кратчайшие сроки. Троллейбусы № 8 и № 15 временно следуют до остановки «ПО “Полет”».
«Особо подчеркну: никто не пострадал. Автобус застрахован, уверен, соответствующие службы определят причину возгорания. Контактная линия будет восстановлена максимально оперативно», — написал Сергей Шелест.
Ранее мы сообщали, что произошедшим заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку.