Шелест: возгорание автобуса глобально не повлияло на работу транспорта в Омске

По словам градоначальника, возгорание автобуса на перекрестке улиц Новокирпичной и 6-й Станционной сильно не повлияло на работу пассажирского транспорта. Поврежденная контактная сеть троллейбуса будет восстановлена в кратчайшие сроки. Троллейбусы № 8 и № 15 временно следуют до остановки «ПО “Полет”».