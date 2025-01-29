Ракова: эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону

«Январский мониторинг вирусов показал, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону. Среди сезонных заболеваний преобладают риновирусы — 19,5% — и грипп — его доля несущественно выросла и теперь соответствует уровню заболеваемости COVID-19 — около 20%. В незначительном количестве были выявлены бокавирусы, парагриппы, аденовирусы и метапневмовирусы. В столице продолжает доминировать уже ставший привычным штамм FLIRT. А в Европе и США на сегодняшний день самыми распространенными являются штаммы XEC, KP 3.1.1. и LP.8.1., которых мы в Москве не наблюдаем», — рассказала Ракова.