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«Собаки разносят мусор по всему району»: бахчисарайцы пожаловались на свалку

Жители Бахчисарая пожаловались на свалку на улице Короленко.

В Бахчисарае местные жители пожаловались на свалку на улице Короленко. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Народного фронта.

По словам жителей, около дома № 3 по улице Короленко уже неделю не вывозят мусор. Горожане сетуют на то, что контейнерная площадка превращается в помойку. При этом, по их словам, на той же улице мусор все-таки вывозят.

«А у нас грусть… Еще собаки и ветер разносят этот мусор по всему району», — рассказали бахчисарайцы.

Кроме того, горожане надеются на грейдирование дороги в 2025 году. О проведении этих работ жители просили на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и у администрации Бахчисарая. Народный фронт передал сигнал жителей в МинЖКХ Крыма и властям города.

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