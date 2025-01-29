«Собаки разносят мусор по всему району»: бахчисарайцы пожаловались на свалку

В Бахчисарае местные жители пожаловались на свалку на улице Короленко. Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Народного фронта.
По словам жителей, около дома № 3 по улице Короленко уже неделю не вывозят мусор. Горожане сетуют на то, что контейнерная площадка превращается в помойку. При этом, по их словам, на той же улице мусор все-таки вывозят.
«А у нас грусть… Еще собаки и ветер разносят этот мусор по всему району», — рассказали бахчисарайцы.
Кроме того, горожане надеются на грейдирование дороги в 2025 году. О проведении этих работ жители просили на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и у администрации Бахчисарая. Народный фронт передал сигнал жителей в МинЖКХ Крыма и властям города.