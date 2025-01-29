ГАИ Беларуси предупредила о штрафах водителей, говорящих за рулем по телефону. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в стране в период с 29 января по 4 февраля будет проводиться республиканская профилактическая акция «За рулем — не на связи!». Уточняется, что инспекторы усилят контроль за тем, как именно водители соблюдают правила пользования радио- и телефонной связью во время движения.
В ГАИ подчеркнули, что в момент нахождения за рулем водителям запрещено пользоваться телефонами, если их нужно держать в руке или же воздействовать на них рукой. Также сказано, что во время мероприятий будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, будет также организован негласный контроль за дорожным движением.
В пресс-службе подчеркнули, что в случае выявления нарушений водителей, допустивших их, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере до двух базовых величин, или до 84 рублей (по состоянию на 29 января 2025 года).
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