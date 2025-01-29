ГАИ Беларуси предупредила о штрафах водителей, говорящих за рулем по телефону

В ГАИ подчеркнули, что в момент нахождения за рулем водителям запрещено пользоваться телефонами, если их нужно держать в руке или же воздействовать на них рукой. Также сказано, что во время мероприятий будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, будет также организован негласный контроль за дорожным движением.