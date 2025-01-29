Три самых «вшивых» района Новосибирска назвали в Роспотребнадзоре

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило о положительной тенденции в борьбе с педикулезом: в 2024 году заболеваемость снизилась на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако наибольшее количество случаев по-прежнему регистрируется в Ленинском, Кировском и Калининском районах города, пишет Om1. Новосибирск.
В начале 2025 года зафиксированы лишь единичные случаи педикулеза в школах и детских садах, а уровень заболеваемости соответствует средним многолетним показателям. Случаев госпитализации, связанных с этим заболеванием, не было.
Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения личной гигиены для профилактики педикулеза. Среди рекомендаций — избегать использования чужих личных вещей, проводить осмотры членов семьи и внимательно проверять постельные принадлежности во время путешествий.
При обнаружении вшей у ребенка рекомендуется использовать современные педикулицидные средства и тщательно осмотреть всех членов семьи.