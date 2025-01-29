В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики

Основные задачи музея:
- выявление, сбор и хранение музейных предметов и коллекций;
- осуществление культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности;
- обучение молодежи гончарному искусству на основе традиции «наставник-ученик»;
- объективное отображение богатого культурного наследия гончарного искусства и его роли в истории человечества;
- широкое использование современных информационных технологий при организации экспозиций;
- налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными музеями в сфере организации выставок.
В настоящее время создана рабочая группа, которой предстоит разработать и утвердить концепцию музея, а также наладить его деятельность.
Здание для музея будет готово 1 апреля. Дата открытия пока не известна.