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В Риштане Ферганской области появится Музей истории керамики

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В городе Риштане Ферганской области Узбекистана появится Музей истории керамики. Это определено в соответствующем постановлении правительства, сообщает Минюст.

Источник: Sputnik

Основные задачи музея:

  • выявление, сбор и хранение музейных предметов и коллекций;
  • осуществление культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности;
  • обучение молодежи гончарному искусству на основе традиции «наставник-ученик»;
  • объективное отображение богатого культурного наследия гончарного искусства и его роли в истории человечества;
  • широкое использование современных информационных технологий при организации экспозиций;
  • налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными музеями в сфере организации выставок.

В настоящее время создана рабочая группа, которой предстоит разработать и утвердить концепцию музея, а также наладить его деятельность.

Здание для музея будет готово 1 апреля. Дата открытия пока не известна.

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