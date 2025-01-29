16 нелегалов выдворили из РФ по итогам рейда в Новосибирске

Полицейские проверили законность пребывания в России более тысячи иностранных граждан в ходе рейда в Кировском районе Новосибирска. Об этом в среду, 29 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, в ходе рейда, проведённого при поддержке спецназа Росгвардии, были выявлено 16 нелегалов, нарушивших режим пребывания на территории РФ.
В отношении них составлены административные протоколы. По решению суда иностранцы-нарушители подвергнуты административному выдворению из страны в форме принудительного контролируемого выезда с последующим запретом на въезд на территорию Российской Федерации.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирская область заняла второе место в РФ по количеству медиков-мигрантов.