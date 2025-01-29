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Продажа билетов на поезд из Омска в Крым на майские стартует с 1 февраля

Для омичей пока доступны билеты только на первые три поезда в этом году, которые отправятся в Симферополь в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В майские праздники поезд «Таврия» будет курсировать из Омска в Симферополь и обратно дважды в неделю. Продажа билетов на праздничные дни будет открыта с 1 февраля, сообщили в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд «Таврия» по маршруту Омск — Симферополь будет ходить по четвергам и воскресеньям с 20 апреля. В продаже сейчас доступны билеты на 20, 24 и 27 апреля. Их стоимость варьируется от 7953 до 13639 рублей. Время в пути — 3 дня 1 час 42 минуты.

Ранее мы сообщали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая будет погода в Омской области в предстоящем феврале 2025 года.