Продажа билетов на поезд из Омска в Крым на майские стартует с 1 февраля

Поезд «Таврия» по маршруту Омск — Симферополь будет ходить по четвергам и воскресеньям с 20 апреля. В продаже сейчас доступны билеты на 20, 24 и 27 апреля. Их стоимость варьируется от 7953 до 13639 рублей. Время в пути — 3 дня 1 час 42 минуты.