Продажа билетов на поезд из Омска в Крым на майские стартует с 1 февраля

В майские праздники поезд «Таврия» будет курсировать из Омска в Симферополь и обратно дважды в неделю. Продажа билетов на праздничные дни будет открыта с 1 февраля, сообщили в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд «Таврия» по маршруту Омск — Симферополь будет ходить по четвергам и воскресеньям с 20 апреля. В продаже сейчас доступны билеты на 20, 24 и 27 апреля. Их стоимость варьируется от 7953 до 13639 рублей. Время в пути — 3 дня 1 час 42 минуты.
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