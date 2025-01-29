Спецназ Казахстана срочно вылетит в Арабские Эмираты

Соревнования нацелены на обмен опытом среди международных групп спецназа, повышение навыков, демонстрацию выучки подразделений. Командам-участницам предстоит пройти пять сложнейших испытаний в разных тактических категориях, где необходимо проявить точность и командную работу. Все они будут проходить на базе специализированного учебного центра спецназа Дубая.