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Спецназ Казахстана срочно вылетит в Арабские Эмираты

АСТАНА, 29 янв. — Sputnik. Международные соревнования специальных подразделений «The UAE SWAT Challenge», имеющие статус «главных испытаний» для спецназа, стартуют Дубае 1 февраля. В этом масштабном состязании примет участие 121 команда из 70 стран. В их числе будет представлена команда Сил специальных операций Минобороны Казахстана, сообщает пресс-служба министерства.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Общее число участников составит свыше 1300 человек. От Вооруженных сил Казахстана в состязании примут участие 12 команд.

Соревнования нацелены на обмен опытом среди международных групп спецназа, повышение навыков, демонстрацию выучки подразделений. Командам-участницам предстоит пройти пять сложнейших испытаний в разных тактических категориях, где необходимо проявить точность и командную работу. Все они будут проходить на базе специализированного учебного центра спецназа Дубая.

заявлено в сообщении министерства

Организаторы ставят перед собой задачу — наладить сотрудничество между всеми командами SWAT на глобальном уровне и предоставить возможность участникам усовершенствовать профессиональные стандарты спецподразделений.

На сегодняшний день команда Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана «Жаубасар» проходит активную фазу подготовки к соревнованиям в городе Шарджа.