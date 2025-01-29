Спецназ Казахстана срочно вылетит в Арабские Эмираты

Общее число участников составит свыше 1300 человек. От Вооруженных сил Казахстана в состязании примут участие 12 команд.
Соревнования нацелены на обмен опытом среди международных групп спецназа, повышение навыков, демонстрацию выучки подразделений. Командам-участницам предстоит пройти пять сложнейших испытаний в разных тактических категориях, где необходимо проявить точность и командную работу. Все они будут проходить на базе специализированного учебного центра спецназа Дубая.
Организаторы ставят перед собой задачу — наладить сотрудничество между всеми командами SWAT на глобальном уровне и предоставить возможность участникам усовершенствовать профессиональные стандарты спецподразделений.
На сегодняшний день команда Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана «Жаубасар» проходит активную фазу подготовки к соревнованиям в городе Шарджа.