В ЮУрГУ сообщили, что объем вредного озона в городах зависит от объектов энергетики

«Исследования показали, что концентрация озона изменяется периодически. При этом экстремальные значения оксидов азота и озона не совпадают с часами пиковой нагрузки для автотранспорта, которые в Челябинске приходятся на 09:00 (07:00 мск) и 20:00 (18:00 мск). Зато они совпали с пиковыми нагрузками и выбросами от тепловых электростанций в 07:00 (05:00 мск), 13:00 (11:00 мск) и 19:00 (17:00 мск)», — пояснили в вузе.