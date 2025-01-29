В ЮУрГУ сообщили, что объем вредного озона в городах зависит от объектов энергетики

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые провели исследования, результаты которых развенчали миф о том, что концентрация вредного озона в крупных городах зависит от выбросов, поступающих в атмосферу от транспорта. На самом деле объем этого загрязнителя напрямую зависит от работы объектов энергетики, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
«Идентификация источников озона в приземном слое атмосферы — задача мирового уровня, в России не так много научных групп, которые занимаются этой проблемой. Поэтому ученые ЮУрГУ провели исследования, по результатам которых установили, что основное влияние на концентрацию озона в приземном слое атмосферы в Челябинске оказывают выбросы объектов энергетики, а не транспорт, как это считалось ранее», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что исследования проводили совместно с Челябинским отделением Гидрометеослужбы с 2018 года. При этом задействовали стационарные посты государственного мониторинга. Ученые детально изучили суточные и сезонные концентрации загрязнителя, также его предшественников (оксидов азота и летучих органических соединений, из которых образуется озон в результате сложных фотохимических реакций).
«Исследования показали, что концентрация озона изменяется периодически. При этом экстремальные значения оксидов азота и озона не совпадают с часами пиковой нагрузки для автотранспорта, которые в Челябинске приходятся на 09:00 (07:00 мск) и 20:00 (18:00 мск). Зато они совпали с пиковыми нагрузками и выбросами от тепловых электростанций в 07:00 (05:00 мск), 13:00 (11:00 мск) и 19:00 (17:00 мск)», — пояснили в вузе.
В пресс-службе добавили, что понимание источников озона позволит корректировать планы по мониторингу содержания этого загрязнителя, выработать меры по сокращению выбросов предшественников озона. Согласно международным исследованиям, приземный озон негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».