Проект, посвященный 80-летию Великой Победы, создали в Иркутской области

В Иркутской области создали исторический мультимедийный проект, посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Как стало известно КП-Иркутск, специалисты запустили интернет-портал с уникальными архивными материалами.
Сейчас к просмотру доступна выставка «Дороги войны старшего сержанта Ольгерта Маркевича», она состоит из архивных фотографий и дневниковых записей военного времени. Мужчина прошел от Сталинграда до Берлина, был одним из участников освобождения Польши, получил множество наград.
Однако на этом работа не остановится — разделы будут ежемесячно обновлять, вносить туда новые данные. Любой желающий сможет подробнее узнать о героях, которые жили в Приангарье и сражались за Родину.