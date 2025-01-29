Пединститут ТОГУ начал переезд из исторического здания в центре Хабаровска

— В прошлом году исполнилось 65 лет бывшему факультету искусств, рекламы и дизайна Пединститута ТОГУ, сейчас — Высшей школе искусств, рекламы и дизайна. Для нас это знаковое место, куда обязательно заходили в гости все выпускники. Все с пиететом ходили по аудиториям, кабинетам, вспоминали свои студенческие годы. Сегодня мы покидаем эти стены. Мы уже знаем, в какие помещения зайдут наши студенты, понимаем, что надо сделать, чтобы подстроить эту среду под наши запросы. Наши преподаватели и студенты — творческие люди, и мы все уверены, что и на новом месте мы быстро наладим практическую и творческую работу, — рассказала руководитель Высшей школы искусств, рекламы и дизайна Ольга Павленкович.