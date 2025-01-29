Новосибирцам придется откладывать больше денег за капитальный ремонт

В России увеличат минимальный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой во втором и третьем чтениях, сообщают «Известия».
Теперь собственники многоквартирных домов, у которых деньги на капремонт хранятся на специальном счете, должны будут собирать не менее 60% от установленного объема взносов. Ранее этот показатель составлял 50%. Это изменение должно помочь своевременно накапливать необходимые средства для ремонта зданий.
Дополнительно новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесли поправки в Жилищный кодекс РФ. Они касаются финансирования ускоренного обследования состояния многоквартирных домов. Сейчас такие проверки оплачивают сами собственники, а законопроект предлагает обязать региональных операторов проводить обследования каждые пять лет за счет уже собранных средств на капремонт.
По словам Миронова, стоимость такого исследования для типовой девятиэтажки в Астрахани составляет минимум 200 тысяч рублей, а в других регионах цена может достигать 300−400 тысяч.
«Законопроект повысит ответственность регоператоров, безопасность жилья и в целом сделает систему капремонта более эффективной», — подчеркнул парламентарий.
Принятие этих изменений позволит жильцам избежать ситуации, когда обследование дома откладывается на десятилетия, а необходимость капитального ремонта становится очевидной только при возникновении аварийных ситуаций.