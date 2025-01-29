Новосибирцам придется откладывать больше денег за капитальный ремонт

Дополнительно новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесли поправки в Жилищный кодекс РФ. Они касаются финансирования ускоренного обследования состояния многоквартирных домов. Сейчас такие проверки оплачивают сами собственники, а законопроект предлагает обязать региональных операторов проводить обследования каждые пять лет за счет уже собранных средств на капремонт.