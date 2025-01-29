Бастрыкин поручил проверить жалобу самарцев на затопленный подвал дома

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на улице Ново-Садовой в Самаре и доложить об установленных в её ходе обстоятельствах, а по завершении — о результатах проверки.
Жильцы дома 1969 года постройки неоднократно жаловались на затапливаемый длительное время подвал, из-за чего в квартирах и местах общего пользования образовались сырость, неприятный запах и появились насекомые. Многочисленные обращения жильцов в управляющую компанию оказались безрезультатными. Также отмечается, что сотрудники обслуживающей организации фальсифицируют протоколы общих собраний собственников жилья.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.