Бастрыкин поручил проверить жалобу самарцев на затопленный подвал дома

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на улице Ново-Садовой в Самаре и доложить об установленных в её ходе обстоятельствах, а по завершении — о результатах проверки.