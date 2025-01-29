В омской школе прорвало трубу с горячей водой

В школе № 59 в Омске прорвало трубу с горячей водой перед уроком 29 января. Об этом инциденте порталу Om1.ru сообщили читатели.
«Сегодня в школе № 59 прорвало трубу. Школьники сидели, ждали следующего урока, как вдруг из трубы хлынула горячая вода», — рассказал нашему корреспонденту очевидец.
В администрации Омска порталу Om1.ru сообщили, что во время перемены ученики повредили батарею в одном из кабинетов школы. После этого воду оперативно перекрыли, а детей пересадили в другой класс.
«Администрация школы незамедлительно приняла все необходимые меры для устранения последствий протечки», — рассказали в мэрии.