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В омской школе прорвало трубу с горячей водой

Дети повредили батарею на перемене.

Источник: Om1 Омск

В школе № 59 в Омске прорвало трубу с горячей водой перед уроком 29 января. Об этом инциденте порталу Om1.ru сообщили читатели.

«Сегодня в школе № 59 прорвало трубу. Школьники сидели, ждали следующего урока, как вдруг из трубы хлынула горячая вода», — рассказал нашему корреспонденту очевидец.

В администрации Омска порталу Om1.ru сообщили, что во время перемены ученики повредили батарею в одном из кабинетов школы. После этого воду оперативно перекрыли, а детей пересадили в другой класс.

«Администрация школы незамедлительно приняла все необходимые меры для устранения последствий протечки», — рассказали в мэрии.

ЖКХ