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Стоимость проезда в казанском метро пока остается прежней

Стоимость проезда в казанском метрополитене останется прежней до тех пор, пока не будет принято соответствующее постановление Кабинета Министров РТ. Об этом сообщает МУП Метроэлектротранс в своем Telegram-канале.

Источник: ИА Татар-информ

«Наши пассажиры могут продолжать ездить по прошлогоднему тарифу: по банковским, транспортным картам — 38 рублей; наличными — 42 рубля», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Проект постановления Кабмина РТ по изменению тарифа на проезд метро «на данный момент проходит согласование и в ближайшее время будет принят», уточнили в МУП «Метроэлектротранс».

При этом изменение тарифа занимает определенное время, он повысится после опубликования готовящегося сейчас постановления Кабмина Татарстана. «Об изменении оплаты проезда в Казанском метрополитене будет сообщено дополнительно», — заверили на транспортном предприятии.

Стоимость проезда на других видах электротранспорта Казани — в троллейбусах и трамваях — с 1 января выросла до 43 рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

метро