Стоимость проезда в казанском метро пока остается прежней

«Наши пассажиры могут продолжать ездить по прошлогоднему тарифу: по банковским, транспортным картам — 38 рублей; наличными — 42 рубля», — пояснили в пресс-службе предприятия.
Проект постановления Кабмина РТ по изменению тарифа на проезд метро «на данный момент проходит согласование и в ближайшее время будет принят», уточнили в МУП «Метроэлектротранс».
При этом изменение тарифа занимает определенное время, он повысится после опубликования готовящегося сейчас постановления Кабмина Татарстана. «Об изменении оплаты проезда в Казанском метрополитене будет сообщено дополнительно», — заверили на транспортном предприятии.
Стоимость проезда на других видах электротранспорта Казани — в троллейбусах и трамваях — с 1 января выросла до 43 рублей, о чем сообщал «Татар-информ».