Новосибирцев предупредили об изменениях в маршрутах троллейбусов

В Новосибирске продолжается модернизация маршрутов общественного транспорта. По данным мэрии города, в троллейбусный парк с 2022 года поступило 258 новых машин. Это позволило обновить парк на 80% и продлить маршруты в районы, где ранее не было контактной сети.
Теперь троллейбусы обслуживают 11 направлений, включая такие районы, как «Снегири», «Родники» и Плющихинский жилмассив. В частности, в Плющихинском жилмассиве начал курсировать троллейбус № 22, а в микрорайоне «Родники» теперь доступен маршрут № 24 до ЖК «Северная корона». Кроме того, маршрут № 10 был изменен на «Ул. Амбулаторная — Вокзал “Новосибирск-Главный”», что повысило доступность транспорта в Дзержинском районе.
Маршрут № 4 улучшил транспортное обслуживание на территории с/х «Левобережный» и организовал связь между ЖК «Ясный Берег» и площадью Карла Маркса. Пассажиры могут доехать до нового автовокзала на 7-м троллейбусе, который расположен на Гусинобродском шоссе от Станиславского жилмассива, а маршрут № 5 теперь довозит до «Стрижей».
С 1 февраля маршрут № 8 будет продлен до улицы Выборная и остановки «Ключ-Камышенское плато», при этом его будут обслуживать 28 троллейбусов.