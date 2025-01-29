Новосибирцев предупредили об изменениях в маршрутах троллейбусов

Теперь троллейбусы обслуживают 11 направлений, включая такие районы, как «Снегири», «Родники» и Плющихинский жилмассив. В частности, в Плющихинском жилмассиве начал курсировать троллейбус № 22, а в микрорайоне «Родники» теперь доступен маршрут № 24 до ЖК «Северная корона». Кроме того, маршрут № 10 был изменен на «Ул. Амбулаторная — Вокзал “Новосибирск-Главный”», что повысило доступность транспорта в Дзержинском районе.