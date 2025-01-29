Теплая зима пробудила клещей: как правильно действовать при укусе

По словам Коновалова, лучше всего использовать пинцет или специальное пластиковое устройство для безопасного извлечения клеща из кожи. Однако наилучшим решением будет немедленно обратиться в ближайший травмпункт, где квалифицированные специалисты правильно обработают рану и удалят клеща. Кроме того, следует помнить, что чем дольше клещ остается на теле, тем выше вероятность заражения.