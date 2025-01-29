Теплая зима пробудила клещей: как правильно действовать при укусе

С установлением аномально теплой зимы в ряде российских регионов наблюдается активизация клещей. Врач и кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Иван Коновалов акцентировал внимание на правильных действиях в случае присасывания клеща и предостерег от применения устаревших народных методов лечения.
Удалять клеща следует так, чтобы не произошло отделение его тела от головной части. Нельзя его сжимать или пытаться задушить маслом: в этом случае клещ может начать активнее отрыгивать содержимое своего желудка, что увеличивает риск заражения инфекцией.
По словам Коновалова, лучше всего использовать пинцет или специальное пластиковое устройство для безопасного извлечения клеща из кожи. Однако наилучшим решением будет немедленно обратиться в ближайший травмпункт, где квалифицированные специалисты правильно обработают рану и удалят клеща. Кроме того, следует помнить, что чем дольше клещ остается на теле, тем выше вероятность заражения.
Важно сдать клеща на анализ в лабораторию и немедленно обратиться к врачу для назначения постконтактной профилактики инфекции. Не стоит дожидаться появления симптомов; лучше сразу посетить инфекциониста, так как профилактическое лечение может оказаться неэффективным, если затянуть с визитом к врачу.