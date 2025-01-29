В Самаре прошли очередные миграционные рейды

В развлекательных заведениях на улицах Тувинской и Ставропольской правоохранители проверили посетителей. При этом некоторые из гостей пытались спрятаться в подсобке. Кроме того, в букмекерской конторе на пр. Кирова более чем 20 любителям делать ставки на спорт также пришлось показать документы.