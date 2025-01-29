Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре прошли очередные миграционные рейды

Самарские полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В развлекательных заведениях на улицах Тувинской и Ставропольской правоохранители проверили посетителей. При этом некоторые из гостей пытались спрятаться в подсобке. Кроме того, в букмекерской конторе на пр. Кирова более чем 20 любителям делать ставки на спорт также пришлось показать документы.

Также полицейские проверяли пассажиров автобусов на Южном шоссе и вели профилактическую работу в Красноглинском районе, в том числе на территории, прилегающей к аэропорту.

За время рейдов выявили более 25 нарушителей. Всех их привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания»).

Полицейские рекомендуют гостям региона всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на пребывание и проживание в России.