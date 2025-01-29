«Ангел» Victoria’s Secret с голой грудью попала на обложку журнала

Так, 31-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом фото в кожаных брюках и прозрачной кофте, сквозь прозрачную ткань которой виднелась ее грудь. При этом она распустила волосы и продемонстрировала на камеру макияж с акцентом на подведенные черным карандашом глаза.