Круглогодичный запрет майнинга могут ввести в Иркутской области до 2031 года

В Иркутской области начала работу 20-я сессия Законодательного собрания. 29 января рассказали о приоритетных направлениях, на которых необходимо заострить внимание в 2025 году. Среди них дифференцированные тарифы на электроэнергию, поддержка бойцов СВО и другое.