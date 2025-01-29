Круглогодичный запрет майнинга могут ввести в Иркутской области до 2031 года

В Иркутской области начала работу 20-я сессия Законодательного собрания. 29 января рассказали о приоритетных направлениях, на которых необходимо заострить внимание в 2025 году. Среди них дифференцированные тарифы на электроэнергию, поддержка бойцов СВО и другое.
Также обратились к теме майнинга. Напомним, с 1 января 2025-го майнинг запретили в осенне-зимний отопительный период. Сейчас внесли новое предложение о его круглогодичном запрете в энергодефицитных районах до 2031 года.
На сегодняшний день снижение нагрузки уже имеет место быть, мощность высвободилась почти на 300 мегаватт. Энергию планируют направить на развитие Приангарья, на инвестиционные проекты, на строительство социальных объектов.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что 10,9 тысячи родителей получили единое пособие на детей в Иркутской области.