Хоценко посетил омское производственное объединение «Электроточприбор»

Виталий Хоценко посетил омский завод «Электроточприбор». Предприятие занимается производством измерительных приборов, газоаналитического оборудования и светотехники.
Главе региона во время визита показали современные решения в области безопасности, внедряемые во флагманских изделиях для горнодобывающей промышленности.
Хоценко побывал в конструкторском бюро, где разрабатывают новую технику и создают усовершенствованные модификации существующей. Недавно «Электроточприбор» наладил выпуск уникальных светильников с видеорегистратором и сигнализатором метана.
Глава региона посетил также сборочные участки. Каждое рабочее место отвечает за конкретную операцию. На всех этапах сборки на предприятии ведут строгий контроль за соответствием каждого элемента технологическому процессу и конструкторской документации.
Сейчас производственное объединение «Электроточприбор» активно внедряет инструменты бережливого производства и повышает качество внутренних процессов.
«Вместе с командой посетили производственное объединение “Электроточприбор”. Посмотрели цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На предприятии созданы достойные условия труда. Важно, что за ребятами, которые ушли с предприятия на СВО, сохранены их рабочие места. Завод готов участвовать в трудоустройстве и обучении ветеранов специальной военной операции», — поделился Виталий Хоценко.