Хоценко посетил омское производственное объединение «Электроточприбор»

«Вместе с командой посетили производственное объединение “Электроточприбор”. Посмотрели цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На предприятии созданы достойные условия труда. Важно, что за ребятами, которые ушли с предприятия на СВО, сохранены их рабочие места. Завод готов участвовать в трудоустройстве и обучении ветеранов специальной военной операции», — поделился Виталий Хоценко.