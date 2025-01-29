В Хабаровске готовятся к приходу мощного циклона и намерены использовать современный противогололедный реагент в борьбе со снегопадом

По словам специалистов МБУ «Север», МБУ «Восток» и МБУ «Южное», помимо современных противогололедных материалов запасен и пескосоляный состав, поскольку в условиях аномально обильных осадков потребность в реагентах может значительно возрасти. Однако эксперты подчеркивают, что именно многокомпонентный материал наиболее эффективен при критических температурах: соль и пескосоляные смеси лишь кратковременно растапливают лед, и через 2−3 часа «рассол» может вновь замерзнуть (так называемый эффект повторной кристаллизации). При использовании «Бионорда» период незамерзания снега и льда увеличивается до 6−8 часов, что облегчает уборку дорожного покрытия и снижает затраты сил и техники.