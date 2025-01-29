Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы спасли замерзающего человека под Красноярском

На туристической базе недалеко от Дивногорска был найден 38-летний мужчина, который замерзал в сугробе, так как был одет не по погоде.

Группа отдыхающих заметила его и сразу же позвонила в Дивногорский поисково-спасательный отряд, который находился всего в пяти километрах от них.

Спасатели быстро прибыли на аэролодке и обнаружили, что мужчина не может передвигаться. Его аккуратно вынесли на носилках и доставили в здание отряда.

Пока ждали врачей, пострадавшего отпаивали горячим чаем, чтобы помочь ему согреться. В результате осмотра выяснилось, что у него обморожены кисти и уши, а также он страдает от общего переохлаждения.

Также продолжаются поиски мужчины, который потерялся возле Черной сопки.