Туристы спасли замерзающего человека под Красноярском

Группа отдыхающих заметила его и сразу же позвонила в Дивногорский поисково-спасательный отряд, который находился всего в пяти километрах от них.
Спасатели быстро прибыли на аэролодке и обнаружили, что мужчина не может передвигаться. Его аккуратно вынесли на носилках и доставили в здание отряда.
Пока ждали врачей, пострадавшего отпаивали горячим чаем, чтобы помочь ему согреться. В результате осмотра выяснилось, что у него обморожены кисти и уши, а также он страдает от общего переохлаждения.
Также продолжаются поиски мужчины, который потерялся возле Черной сопки.