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Юлия Дьякова стала директором Курчатовского института

Она сменит на этой должности Марата Камболова, который занимал ее с 2021 года.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юлии Дьяковой директором НИЦ «Курчатовский институт» сроком на пять лет, сообщается на сайте кабмина.

Дьякова сменит на этой должности Марата Камболова, который занимал ее с 2021 года. Президентом НИЦ «Курчатовский институт» является Михаил Ковальчук.

Дьякова — инженер-физик, доктор физико-математических наук. Родилась в 1985 году, окончила Московский инженерно-физический институт. С 2018 года она являлась заместителем директора Курчатовского института по научной работе, а в 2021-м заняла пост первого заместителя директора по науке.