Юлия Дьякова стала директором Курчатовского института

Дьякова — инженер-физик, доктор физико-математических наук. Родилась в 1985 году, окончила Московский инженерно-физический институт. С 2018 года она являлась заместителем директора Курчатовского института по научной работе, а в 2021-м заняла пост первого заместителя директора по науке.