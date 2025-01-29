От −1 до −18: Жителей Челябинской области 30 января ждет весьма контрастная погода

«Быстрая смена атмосферных вихрей приведет к контрастной температуре: в ночные часы она будет варьироваться от минус 4 до минус 18, а днем — от минус 1 до минус 11», — говорится в комментарии.
В четверг в регионе будет облачно, но с прояснением. Ночью в большинстве районов, днем — местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах — умеренный.
Кроме того, в отдельных районах образуются гололедные явления — гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах — гололедица. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до минус 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 ниже нуля.
Непосредственно в Челябинска предстоящей ночью небольшой, завтра днем — слабый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью мину 11−13, днем минус 6−8.