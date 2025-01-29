От −1 до −18: Жителей Челябинской области 30 января ждет весьма контрастная погода

Кроме того, в отдельных районах образуются гололедные явления — гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах — гололедица. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до минус 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 ниже нуля.