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От −1 до −18: Жителей Челябинской области 30 января ждет весьма контрастная погода

Челябинские синоптики дали точный прогноз на 30 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 52% 749 мм рт. ст. +6°

«Быстрая смена атмосферных вихрей приведет к контрастной температуре: в ночные часы она будет варьироваться от минус 4 до минус 18, а днем — от минус 1 до минус 11», — говорится в комментарии.

В четверг в регионе будет облачно, но с прояснением. Ночью в большинстве районов, днем — местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью в горах — умеренный.

Кроме того, в отдельных районах образуются гололедные явления — гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах — гололедица. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, на крайнем западе — до минус 4, днем минус 1−6, в восточной половине — до 11 ниже нуля.

Непосредственно в Челябинска предстоящей ночью небольшой, завтра днем — слабый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью мину 11−13, днем минус 6−8.