В Иркутске до конца года ограничат движение большегрузов

С 20 февраля по 31 декабря в Иркутске вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 3,5 тонны. Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение пропускной способности дорог. На участках установят необходимые дорожные знаки до начала ограничений, сообщает ИА IrkutskMedia.