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В Иркутске до конца года ограничат движение большегрузов

Ограничения вступят в силу с 20 февраля.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 20 февраля по 31 декабря в Иркутске вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 3,5 тонны. Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение пропускной способности дорог. На участках установят необходимые дорожные знаки до начала ограничений, сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы администрации Иркутска, ограничения будут действовать на улицах:

  • Карла Маркса от Франк-Каменецкого до бульвара Гагарина;
  • Ленина до пересечения с Тимирязева;
  • 5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;
  • бульвар Гагарина;
  • Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;
  • Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;
  • Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;
  • Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;
  • Декабрьских Событий на участке от Советской до Тимирязева;
  • Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;
  • Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;
  • Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;
  • Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;
  • Байкальская от плотины ГЭС до Волжской;
  • Советская от 25-го Октября до Байкальской;
  • Седова от Коммунаров до Тимирязева;
  • переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;
  • Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
  • Советская от Партизанской до Ядринцева;
  • Красноказачья от Трилиссера до Советской;
  • Депутатская от Трилиссера до Советской.

Временные ограничения движения не распространяются:

  • на международные перевозки грузов;
  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние;
  • на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
  • на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы;
  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • на транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо);
  • на перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
  • на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.