В Иркутске до конца года ограничат движение большегрузов

С 20 февраля по 31 декабря в Иркутске вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 3,5 тонны. Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение пропускной способности дорог. На участках установят необходимые дорожные знаки до начала ограничений, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы администрации Иркутска, ограничения будут действовать на улицах:
- Карла Маркса от Франк-Каменецкого до бульвара Гагарина;
- Ленина до пересечения с Тимирязева;
- 5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;
- бульвар Гагарина;
- Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;
- Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;
- Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;
- Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;
- Декабрьских Событий на участке от Советской до Тимирязева;
- Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;
- Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;
- Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;
- Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;
- Байкальская от плотины ГЭС до Волжской;
- Советская от 25-го Октября до Байкальской;
- Седова от Коммунаров до Тимирязева;
- переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;
- Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
- Советская от Партизанской до Ядринцева;
- Красноказачья от Трилиссера до Советской;
- Депутатская от Трилиссера до Советской.
Временные ограничения движения не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние;
- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо);
- на перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
- на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.