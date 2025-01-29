«Сур-Харбан — 2025» пройдет в селе Оса

По традиции, региональный «Сур-Харбан» начнется с парада-шествия команд, после чего состоится масштабное театрализованное представление. Сценарий представления в этом году будет разработан специалистами Усть-Ордынского Национального центра народного творчества на основе фольклорного материала по Осинскому району.