«Сур-Харбан — 2025» пройдет в селе Оса

В ближайшее время будет сформирован организационный комитет по подготовке к празднику. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам заместителя губернатора Иркутской области — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, в этом году отдельные блоки театрализации будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции, региональный «Сур-Харбан» начнется с парада-шествия команд, после чего состоится масштабное театрализованное представление. Сценарий представления в этом году будет разработан специалистами Усть-Ордынского Национального центра народного творчества на основе фольклорного материала по Осинскому району.