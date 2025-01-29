Когда можно разом забрать всю накопительную часть пенсии

Данный показатель используется для расчёта ежемесячной суммы выплат, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, забрать всю накопительную часть пенсии разом можно при условии, если её объём составляет менее 412 тысяч рублей. Для этого пенсионеру достаточно подать соответствующее заявление.
Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, то в этом случае государством назначаются ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат, пишет РИА Новости.
Парламентарий рекомендовал россиянам заранее узнать через портал Госуслуг или в Соцфонде, где хранится накопительная часть их пенсии. Если она лежит в негосударственном пенсионном фонде, то тогда важно убедиться, что у него есть действующая лицензия ЦБ.