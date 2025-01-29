Когда можно разом забрать всю накопительную часть пенсии

Парламентарий рекомендовал россиянам заранее узнать через портал Госуслуг или в Соцфонде, где хранится накопительная часть их пенсии. Если она лежит в негосударственном пенсионном фонде, то тогда важно убедиться, что у него есть действующая лицензия ЦБ.