Власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска. Подробности во время приема граждан, который состоялся 27 января, озвучил глава Минского городского совета Артем Цуран, пишет агентство «Минск-Новости».
Он заметил, что действующий проезд в общественном транспорте Минска является льготным, так как пассажир, оплачивая его, компенсирует менее трети реальной стоимости. Цуран пояснил, что остальное восполняет бюджет города.
Кроме того, председатель Мингорсовета обратил внимание на то, что каждый год из городского бюджета десятки миллионов рублей направляют на обновление транспорта. Также он уточнил, что большие расходы и на коммунальный транспорт.
— Если бы он был самоокупаемым, как такси, и талон стоил около 3 рублей, как он должен бы стоить, пожалуйста, можно было бы вводить и льготы, — подчеркнул глава Минского городского совета.
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