В Ростовской области нашли античное погребение III века до н. э

«Было исследовано уникальное античное погребение, датируемое первой четвертью III века до н. э. Погребенный, предположительно, мужчина, был захоронен в прямоугольной яме, головой на юго-восток. В могильной яме вместе с погребенным лежали две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. Расписанный растительным орнаментом кувшин является уникальной находкой для нашего региона», — говорится в сообщении.