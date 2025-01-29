В Ростовской области нашли античное погребение III века до н. э

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Археологи в Ростовской области обнаружили античное погребение, датируемое первой четвертью III века до н. э., в котором сохранился уникальный для региона кувшин, расписанный растительным орнаментом. Об этом сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
«Было исследовано уникальное античное погребение, датируемое первой четвертью III века до н. э. Погребенный, предположительно, мужчина, был захоронен в прямоугольной яме, головой на юго-восток. В могильной яме вместе с погребенным лежали две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. Расписанный растительным орнаментом кувшин является уникальной находкой для нашего региона», — говорится в сообщении.
По данным комитета, обнаруженная погребальная яма имеет необычную конструкцию, по ее углам находились четыре деревянных столба, предположительно, несущая конструкция для деревянного саркофага, что говорит о высоком статусе покойного.
На горле одной из обнаруженных в погребении амфор в древности было нанесено клеймо, содержащее информацию о фабриканте — государственном служащем, ответственном за выпуск тары.
Раскопки специалисты археологического общества «Наследие» проводили в январе 2025 года в хуторе Городище.