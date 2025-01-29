Специалисты ФАС не нашли нарушений в конкурсе на расширение Ростовского кладбища

В Ростовской области специалисты ФАС не нашли нарушений при проверке конкурса на проведение первого этапа второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Эту информацию указали на сайте госзакупок.
Судя по открытым данным, закупку запустили в декабре 2024 года, но 21 января 2025 года определение подрядчика было приостановлено из-за жалобы компании ООО «Геосинтетика». Претензии касались количества баллов, начисленных конкурсной комиссией при оценке опыта работы организации.
Представители антимонопольной службы проверили обращение, но итоги оставили без изменения. 28 января 2025 года приостановку определения подрядчика отменили. В итоге тендер выиграло акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.
Исполнитель согласился выполнить поставленные задачи за 1,78 млрд рублей, а не за 1,87 млрд рублей, как предлагалось изначально.
Ранее сообщалось, что вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют запустить весной 2026 года. После проведения работ к уже существующей территории добавится еще 40 га.