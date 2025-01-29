В Омске остановка на улица Маршала Жукова получила официальное название

Ранее эта остановка была известна как «Фрунзенский мост». Теперь она будет называться «Технопарк».
По информации мэрии, новая остановка уже оборудована крытыми павильонами, и автобусы начали останавливаться на ней. Это новшество должно облегчить доступ к общественному транспорту для жителей и гостей города.
Ранее мы рассказывали о том, что омичам предложили изменить название остановки «Учхоз» в Советском округе. Голосование на эту тему появилось в официальном сообществе окружной администрации и продлится до 31 января 2025 года.