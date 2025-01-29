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В Омске остановка на улица Маршала Жукова получила официальное название

Сегодня, 29 января, на заседании Омского горсовета было принято решение о переименовании остановки, расположенной на пересечении улиц Маршала Жукова и Сажинской.

Источник: Freepik

Ранее эта остановка была известна как «Фрунзенский мост». Теперь она будет называться «Технопарк».

По информации мэрии, новая остановка уже оборудована крытыми павильонами, и автобусы начали останавливаться на ней. Это новшество должно облегчить доступ к общественному транспорту для жителей и гостей города.

Ранее мы рассказывали о том, что омичам предложили изменить название остановки «Учхоз» в Советском округе. Голосование на эту тему появилось в официальном сообществе окружной администрации и продлится до 31 января 2025 года.