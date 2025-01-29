Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Казани больше не будут раскрывать детали испытаний на Пороховом заводе

Речь идет о количестве производимых залпов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Казани больше не будут раскрывать детали испытаний на Пороховом заводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Речь идет о количестве производимых залпов. Эта информация не будет обнародована в целях безопасности. Ранее казанцев предупредили, что в 2025 году испытания будут проходить в ежедневном режиме с 8:00 до 17:00. В связи с этим горожане услышат громкие звуки. Приблизительно ожидается 40 выстрелов в день.

Напомним, 14 января из-за атаки беспилотника работы на пороховом заводе были приостановлены. В настоящее время испытания возобновлены.

учения