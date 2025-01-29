Власти Казани больше не будут раскрывать детали испытаний на Пороховом заводе

Речь идет о количестве производимых залпов. Эта информация не будет обнародована в целях безопасности. Ранее казанцев предупредили, что в 2025 году испытания будут проходить в ежедневном режиме с 8:00 до 17:00. В связи с этим горожане услышат громкие звуки. Приблизительно ожидается 40 выстрелов в день.