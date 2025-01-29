В Омске собираются вести учёт огородов

Ранее мы сообщали, что в администрации города Омска прорабатывается вопрос о передаче в муниципальную собственность земельного массива, расположенного в с. Богословка Омского района, для дальнейшего распределения земель между многодетными семьями для ведения личного подсобного хозяйства.