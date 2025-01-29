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В Омске собираются вести учёт огородов

Вопрос будет обсуждать 29 января.

Источник: Аргументы и факты

Наши коллеги из «СуперОмск» сообщают, что в Горсовете 29 января обсудят дополнения в Устав города Омска.

В документе фигурирует следующая формулировка: «Осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ “О личном подсобном хозяйстве” в похозяйственных книгах». Подсобные хозяйства — это огороды и земли омичей.

Ранее мы сообщали, что в администрации города Омска прорабатывается вопрос о передаче в муниципальную собственность земельного массива, расположенного в с. Богословка Омского района, для дальнейшего распределения земель между многодетными семьями для ведения личного подсобного хозяйства.

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