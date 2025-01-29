В мэрии не смогли оперативно объяснить, почему дорожает проезд льготников

В запросе на получение информации редакция просила сообщить, кто был инициатором решения о повышении тарифов, с чем связан такой резкий рост (для пенсионеров — сразу в полтора раза), когда планируется рассмотрение вопроса, с какого срока тарифы будут повышены. «В соответствии со ст. 40 Закона РФ “О средствах массовой информации” запрошенные вами сведения будут предоставлены администрацией городского округа “Город Калининград” 14 февраля, так как не могут быть предоставлены вам в семидневный срок в связи с необходимостью сбора информации в других структурных подразделениях», — говорится в ответе администрации.