«В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка». В Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью

В сообщении сказано, что в ведомство обратилась жительница Гродно 1931 года рождения. Она пояснила, что в свидетельстве о рождении ее дочери была допущена ошибка. Уточнялось, что в документе была неправильно указана фамилия матери. В пресс-службе обратили внимание на то, что результаты генетического исследования смогли подтвердить факт родства. В ведомстве напомнили, что по заявлению граждан экспертиза ДНК может проводиться и анонимно.