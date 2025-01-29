«В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка». В Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью

В Гродно 93-летняя женщина с помощью ДНК-экспертизы подтвердила материнство. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в ведомство обратилась жительница Гродно 1931 года рождения. Она пояснила, что в свидетельстве о рождении ее дочери была допущена ошибка. Уточнялось, что в документе была неправильно указана фамилия матери. В пресс-службе обратили внимание на то, что результаты генетического исследования смогли подтвердить факт родства. В ведомстве напомнили, что по заявлению граждан экспертиза ДНК может проводиться и анонимно.
Ранее в Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома.
Тем временем в Гродно мужчина спас осиротевшего ребенка от детского дома, сделав ДНК-экспертизу: «Несколько лет назад встречался с мамой мальчика».