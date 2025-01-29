В Новосибирске разработали систему управления плотностью плазмы

Цель установок по управляемому термоядерному синтезу — создание в будущем термоядерного реактора, который позволит получать большое количество экологически чистой энергии. Одна из таких установок находится в Петербурге и называется «Глобус-М2». Это сферический токамак — вид магнитной ловушки, имеющей форму тороида (напоминает бублик) и сферы. Важные параметры для таких установок — это плотность и температура плазмы. Для этого нужны специальные диагностические системы, одну из которых и изготовили в ИЯФ СО РАН.