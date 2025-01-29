Доходная часть бюджета Омска выросла на 1,2 млрд рублей

Сегодня, 29 января, омские власти увеличили доходную часть бюджета города на 1,2 млрд рублей. Деньги планируют направить на зарплату работников культуры, капремонт домов, содержание дорог, а также на покупку жилья для льготников.
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, на 80-летие Великой Победы еще 14 млн рублей ассигнируют на ремонт памятников.
«В результате ключевые параметры бюджета после первых поправок составят — 39,7 млрд рублей по доходам, 40,3 млрд — по расходам», — добавил градоначальник.
Отмечается, что финансирование нацпроектов по-прежнему остается для властей города главным приоритетом.
Ранее мы сообщали, что в Горсовете утвердили бюджет Омска на 2025 год.