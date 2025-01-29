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Доходная часть бюджета Омска выросла на 1,2 млрд рублей

Эти средства пойдут на зарплату работников культуры, капремонт домов и содержание дорог.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, омские власти увеличили доходную часть бюджета города на 1,2 млрд рублей. Деньги планируют направить на зарплату работников культуры, капремонт домов, содержание дорог, а также на покупку жилья для льготников.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, на 80-летие Великой Победы еще 14 млн рублей ассигнируют на ремонт памятников.

«В результате ключевые параметры бюджета после первых поправок составят — 39,7 млрд рублей по доходам, 40,3 млрд — по расходам», — добавил градоначальник.

Отмечается, что финансирование нацпроектов по-прежнему остается для властей города главным приоритетом.

Ранее мы сообщали, что в Горсовете утвердили бюджет Омска на 2025 год.