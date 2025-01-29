В РФ разработали полимерные мембраны для удаления 99,2% нитратов из воды

Проведенные учеными опыты показали, что новый тип мембран в 729 и 109 раз лучше пропускает через себя однозарядные ионы нитратов и хлора соответственно, чем многозарядные ионы серной кислоты. Благодаря этому, разработка российских ученых позволяет очищать воду от 99,2% нитратов, при этом она сохраняет стабильность на протяжении длительного времени при условии использования ионов меди. В перспективе это позволит значительно улучшить работу и долговечность систем очистки воды при помощи электродиализа, подытожили химики.