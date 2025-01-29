В Казани стоимость проезда в метро намерены повысить до 43 рублей

Как пояснили сотрудники предприятия, в казанском метрополитене стоимость поездки останется прежней до тех пор, пока не будет принято соответствующее постановление. В связи с этим казанцы продолжат ездить о прошлогоднему тарифу. Он составляет 38 рублей по банковским и транспортным картам и 42 рубля — наличными.