В Казани стоимость проезда в метро намерены повысить до 43 рублей

В Казани стоимость проезда в метро пока остается прежней. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Как пояснили сотрудники предприятия, в казанском метрополитене стоимость поездки останется прежней до тех пор, пока не будет принято соответствующее постановление. В связи с этим казанцы продолжат ездить о прошлогоднему тарифу. Он составляет 38 рублей по банковским и транспортным картам и 42 рубля — наличными.
В настоящее время проект постановления Кабмина Татарстана по изменению тарифа до 43 рублей на проезд метро проходит согласование и в ближайшее время будет принят. Об изменениях сообщат дополнительно.
Напомним, татарстанцам рассказали, безопасна ли «оплата по лицу». Проблема утечки биометрических данных стала особенно актуальной на фоне распространения дипфейков.