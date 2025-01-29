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В Казани стоимость проезда в метро намерены повысить до 43 рублей

Пока тариф составляет 38 рублей по банковским и транспортным картам и 42 рубля — наличными.

Источник: Комсомольская правда

В Казани стоимость проезда в метро пока остается прежней. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Как пояснили сотрудники предприятия, в казанском метрополитене стоимость поездки останется прежней до тех пор, пока не будет принято соответствующее постановление. В связи с этим казанцы продолжат ездить о прошлогоднему тарифу. Он составляет 38 рублей по банковским и транспортным картам и 42 рубля — наличными.

В настоящее время проект постановления Кабмина Татарстана по изменению тарифа до 43 рублей на проезд метро проходит согласование и в ближайшее время будет принят. Об изменениях сообщат дополнительно.

Напомним, татарстанцам рассказали, безопасна ли «оплата по лицу». Проблема утечки биометрических данных стала особенно актуальной на фоне распространения дипфейков.

метро