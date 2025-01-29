Мэр Кравчук раскритиковал дорожников за плохую уборку снега в Хабаровске

Как подчеркнул градоначальник, дорожные службы должны работать с установкой на обеспечение безопасности и комфорта горожан. Особенно это касается снегопадов, когда требуется чистить дороги в усиленном режиме: «Для этого все возможности есть».
«Сегодня я лично проверил, как коммунальщики и дорожные службы справляются с последствиями снегопада, и сделал замечания профильным структурам за плохую организацию работы, отсутствие контроля за работой управляющих компаний», — написал Кравчук.
Отдельно мэр сделал обращение к владельцам авто с просьбой не парковаться на проезжей части, чтобы не затруднять проезд спецтехники, а по возможности вообще не садиться за руль до улучшения метеоусловий.
По данным синоптиков, в городе за сутки выпало примерно 17% от месячной нормы осадков. Ожидается, что циклон продолжит бушевать и завтра, 30 января, но уже с меньшей интенсивностью.