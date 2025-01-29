Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Кравчук раскритиковал дорожников за плохую уборку снега в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал профильные организации за некачественную уборку снега во время циклона, которая привела к пробкам в центре города. Замечания глава города озвучил в своём Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Как подчеркнул градоначальник, дорожные службы должны работать с установкой на обеспечение безопасности и комфорта горожан. Особенно это касается снегопадов, когда требуется чистить дороги в усиленном режиме: «Для этого все возможности есть».

«Сегодня я лично проверил, как коммунальщики и дорожные службы справляются с последствиями снегопада, и сделал замечания профильным структурам за плохую организацию работы, отсутствие контроля за работой управляющих компаний», — написал Кравчук.

Отдельно мэр сделал обращение к владельцам авто с просьбой не парковаться на проезжей части, чтобы не затруднять проезд спецтехники, а по возможности вообще не садиться за руль до улучшения метеоусловий.

По данным синоптиков, в городе за сутки выпало примерно 17% от месячной нормы осадков. Ожидается, что циклон продолжит бушевать и завтра, 30 января, но уже с меньшей интенсивностью.