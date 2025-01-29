Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни ленинградский писатель и сценарист Владимир Арро

28 января ушел из жизни советский литератор, драматург, эссеист и сценарист Владимир Арро.

Арро родился в 1932 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена. Профессионально занимался литературной деятельностью с середины 1960-х. Работал заведующим отделом публицистики журнала «Аврора» и на городском радио.

Владимир Арро автор множества книг. С 1976-го писал пьесы для театра. Первая из них — «Высшая мера» — была поставлена в Академическом театре драмы имени Пушкина. Большой общественный резонанс в 1982 году вызвал спектакль Московского театра имени Маяковского по пьесе Арро «Смотрите, кто пришел!».

Кроме того, Владимир Арро — автор пьес «Колея», «Трагики и комедианты», «Сад», «Синее небо, а в нем облака», выдержавших сотни постановок в СССР и за рубежом.

В 80-е гг. было снято множество экранизаций произведений Арро. Среди них «Неприкаянные» Самсона Самсонова, «Прости нас» Ниточкина, «Пять романсов в старом доме» Татьяны Васильевой и другие.

С 1997 года жил в Германии.

О кончине писателя сообщил портал «Кино-театр.ру».