Ушел из жизни ленинградский писатель и сценарист Владимир Арро

Владимир Арро автор множества книг. С 1976-го писал пьесы для театра. Первая из них — «Высшая мера» — была поставлена в Академическом театре драмы имени Пушкина. Большой общественный резонанс в 1982 году вызвал спектакль Московского театра имени Маяковского по пьесе Арро «Смотрите, кто пришел!».