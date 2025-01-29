Ушел из жизни ленинградский писатель и сценарист Владимир Арро

Арро родился в 1932 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена. Профессионально занимался литературной деятельностью с середины 1960-х. Работал заведующим отделом публицистики журнала «Аврора» и на городском радио.
Владимир Арро автор множества книг. С 1976-го писал пьесы для театра. Первая из них — «Высшая мера» — была поставлена в Академическом театре драмы имени Пушкина. Большой общественный резонанс в 1982 году вызвал спектакль Московского театра имени Маяковского по пьесе Арро «Смотрите, кто пришел!».
Кроме того, Владимир Арро — автор пьес «Колея», «Трагики и комедианты», «Сад», «Синее небо, а в нем облака», выдержавших сотни постановок в СССР и за рубежом.
В 80-е гг. было снято множество экранизаций произведений Арро. Среди них «Неприкаянные» Самсона Самсонова, «Прости нас» Ниточкина, «Пять романсов в старом доме» Татьяны Васильевой и другие.
С 1997 года жил в Германии.
О кончине писателя сообщил портал «Кино-театр.ру».