В Новосибирской области 1 февраля завершат прием заявлений для участия в ЕГЭ

О правилах и особенностях подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Новосибирской области 29 января рассказал заместитель министра образования региона Владимир Щукин.
Он подчеркнул, что для участия в экзамене, который проводится с организационным содействием Правительства Новосибирской области, необходимо подать заявление не позднее 1 февраля. Выпускники текущего года должны подавать заявления в свои образовательные организации, а выпускники прошлых лет — в места регистрации, которые утверждены приказом министерства образования Новосибирской области. Подробная информация размещена на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования в разделе «Актуальное».
Владимир Щукин отметил, что после 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ или изменение выбора предметов можно подать только при наличии уважительных причин. В этом случае заявление должно быть подано в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие уважительную причину, по которой участник не смог подать заявление до 1 февраля.
В заявлении участник указывает список предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата о среднем общем образовании являются два предмета: русский язык и математика. Остальные предметы выбираются участником в зависимости от того, в какое образовательное учреждение и на какое направление подготовки он планирует поступать.
ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Участникам предоставляется возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Расписание экзаменов можно найти на официальном сайте Рособрнадзора.