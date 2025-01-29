В Новосибирской области 1 февраля завершат прием заявлений для участия в ЕГЭ

Владимир Щукин отметил, что после 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ или изменение выбора предметов можно подать только при наличии уважительных причин. В этом случае заявление должно быть подано в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие уважительную причину, по которой участник не смог подать заявление до 1 февраля.