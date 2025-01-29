Шесть видов респираторных вирусов выявили в Ростовской области

При этом специалисты подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышает пороговых значений. Несмотря на это, жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы и по возможности держаться подальше от заболевших.