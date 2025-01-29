Шесть видов респираторных вирусов выявили в Ростовской области

Шесть видов респираторных вирусов, в том числе грипп, выявили в Ростовской области в период с 20 по 26 января 2025 года. Об этом говорится в информации управления Роспотребнадзора.
— На Дону преобладают инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, РС-вирусы. Также отмечаются случаи вирусов гриппа А и В, — уточняется в сообщении.
При этом специалисты подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышает пороговых значений. Несмотря на это, жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы и по возможности держаться подальше от заболевших.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.