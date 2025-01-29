В Омске ищут подрядчика для эвакуации населения в экстренных ситуациях

Среди требований к подрядчику выделена необходимость оперативно предоставлять автобусы в течение одного часа с момента обращения, при этом учитывая дорожные условия. Также подрядчик должен быть готов к круглосуточной работе и иметь в своем распоряжении автобусы, вмещающие более 20 и 46 пассажиров.