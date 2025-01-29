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В Омске ищут подрядчика для эвакуации населения в экстренных ситуациях

В Омске начался процесс выбора подрядчика для организации эвакуации населения в экстренных ситуациях.

Тендер был объявлен мэрией города и информация о нем размещена на сайте госзакупок.

Общая сумма контракта составляет 273 тысячи рублей, а его срок действия продлится до 30 декабря 2025 года. Подрядчик должен будет обеспечивать быструю подачу автобусов по запросу Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Среди требований к подрядчику выделена необходимость оперативно предоставлять автобусы в течение одного часа с момента обращения, при этом учитывая дорожные условия. Также подрядчик должен быть готов к круглосуточной работе и иметь в своем распоряжении автобусы, вмещающие более 20 и 46 пассажиров.

Прием предложений от заинтересованных исполнителей завершится 4 февраля.