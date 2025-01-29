В Севастополе обновили дороги к школам

Напомним, что с этого года работы по ремонту будут осуществляться в рамках нацпроект «Инфраструктура для жизни», он рассчитан до 2030 года. Его основная цель — комплексное развитие населённых пунктов, предусматривающее создание качественной жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, промышленной и иной инфраструктуры.